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與疫魔搏鬥四個月 武漢「黑臉」醫生病逝

2020-06-03 列印
　　新冠肺炎疫情未止，內地再有醫護人員死亡。據內地媒體報道，早前染疫面部變黑的武漢市中心醫院泌尿外科副主任醫師胡衛鋒（四十二歲），經過長達四個多月的治療後，昨早六時許病情惡化搶救無效離世。另外，黑龍江一醫療隊的一名同為四十二歲隊員于鐵夫，前日完成支援綏芬河口岸輸入性疫情任務後，突然心臟驟停搶救無效去世。內地過去一日新增五宗確診病例，均是境外輸入病例，累計確診逾八萬三千宗病例，死亡逾四千六百三十宗，有逾七萬八千三百人康復。

　　全球疫情方面，拉丁美洲新冠肺炎確診人數突破一百萬，巴西為重災區，累計有近五十三萬宗確診，成為全球第二多國家，僅次於美國。美國單日新增二萬宗病例，總數逾一百八十五萬宗，死亡逾十萬人。

世衞：病毒威力無減弱

　　世界衞生組織的專家和其他一些科學家周一反駁表示，不同意意大利名醫贊格里洛早前稱，引發全球疫症大流行的新冠肺炎病毒正在轉弱的說法，強調現時未有確實證據證明該種病毒的威力正在下降。全球確診新冠肺炎病例累計逾六百二十六萬宗，逾三十七萬人死亡。

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