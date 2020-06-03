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六四晚會被禁 李卓人：各區舉行悼念

2020-06-03 列印
　　支聯會向警方申請在維園舉行六四燭光晚會被警方發反對通知書，支聯會主席李卓人在一個電台節目表示，質疑警方借新冠肺炎疫情打壓，禁制所有政治訴求集會，即使港區國安法即將立法，亦會繼續高叫「結束一黨專政」的口號。李表示，支聯會當日會有一百個街站派發電子蠟燭，他們會按社交距離要求，每八人一組，燃點蠟燭進入維園；希望六四當日的悼念活動能在全港各區遍地開花，又謂屆時隨便警方喜歡如何執法。

　　林鄭月娥未有回應港區國安法生效後，六四晚會可否繼續舉行及叫「結束一黨專政」等口號。

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