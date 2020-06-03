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涉黃大仙衝突 學生脫暴動罪

2020-06-03 列印
　　十九歲男學生林子浩，被控去年國慶日在黃大仙示威活動期間涉嫌參與暴動，案件昨日在區域法院獲裁定無罪，當庭釋放；成為首名被控暴動罪脫罪被告。

　　法官指兩名追捕被告警員均供稱，曾目擊被告衝出傘陣掟磚，並聲稱由目擊至制服被告過程中，視線不曾離開他。在被告林子浩被帶上警車時，首次發現被告頭部受傷，但兩名警員無合理解釋被告頭破血流原因。但法官亦接納辯方影片，相信現場曾出現一架消防車，惟兩名警員對消防車的存在，分別否認和無印象。法庭未能安心接納證人供詞，判被告無罪。

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