遊戲機荼毒細路 夾公仔變開賭

夾公仔機變賭博電玩，鼓吹賭風，荼毒兒童！本報發現，近期夾公仔店紛紛引入含賭博元素的玩法，包括「搖骰」、「過四關」及「番攤」等，吸引大人小童齊齊玩，更有把骰子數字改為「光」、「復」、「香」、「港」等文字，只要幸運搖中、過關或組成句，就可贏取獎品，涉違法開賭之餘，亦乘機宣揚政見。有律師表示，有關夾公仔機明顯有博彩成份，經營者及玩家均可被控。



政府本年三月底要求包括夾公仔店的公眾娛樂場所停業，以防範新冠肺炎傳播，禁令至上月八日解除。記者巡查多區，發現不少夾公仔店生意欠佳，部份經營者為招徠，引入「搖骰」夾公仔機，玩家按動鐵爪，搖動盛載骰子的透明盒，搖到指定點數，便可拍照及發訊息聯絡經營者，安排領獎。



在旺角信和中心M層一間小型夾公仔店，更有一部機器貼上「光復香港、時代革命」等示威語句，機器內的十粒骰子，以相關文字取代一至六點數，若搖至排成句子，即贏取特級獎，可任選兩份獎品；若搖到「唔好搞我後面」、「香港人加油」等字句，可贏得次等獎品；骰子也印上多名官員及建制派議員的侮辱性暱稱，若同時搖到六款亦可獲獎。



送出iPhone機票 涉違牌照規定



根據《有獎娛樂遊戲牌照》規定，夾公仔機每局收費不得超過五元，獎品價值不得超過三百元；記者卻發現不少夾公仔機涉及賭博元素，公然提供高價獎品招徠「賭客」，例如信和中心二樓有一部「搖骰」機，註明獎品包括iPhone 11手機、日本大阪雙人來回機票及一千元超市玩金劵等。記者目擊一名約十歲男孩，在父親陪同下玩了二十次，以五元一局計算，合共花費一百元，但未能贏得獎品；同層也有夾公仔機將骰子的點數改為不同顏色，若搖到七個相同顏色的骰子，可贏得價值超過三百元的遊戲機一部。



年輕人「蒲點」葵涌廣場，亦有賭博成份的「搖棋子」夾公仔機，玩家搖到十二至十五粒藍色或綠色棋子，即可贏取獎品；該商場也有「搖波子」遊戲，五粒波子只要「過四關」連成直線即可獲獎。九龍灣得寶商場亦有「搖扭計骰」和「猜包剪揼」遊戲，吸引不少青少年玩。



大律師：遊戲充滿博彩成份



大律師陸偉雄表示，如要判斷一個遊戲有否違反《賭博條例》，可視乎過程中需要技巧還是運氣，「搖骰」夾公仔機明顯依賴運氣，充滿博彩成份，營運者涉嫌干犯經營非法賭博場所，玩家則涉嫌非法聚賭，若經營者向食環署及民政事務總署申請牌照開業後，再加設「搖骰」玩意，已破壞發牌條件，變相令牌照失效。



