縱火毀他人財產 最重可囚終身

兩名少年涉縱火案被捕，根據《刑事罪行條例》第六十條「摧毀或損壞財產」的規定，任何人無合法辯解而摧毀或損壞屬於他人的財產，意圖摧毀或損壞該財產或罔顧該財產是否會被摧毀或損壞，就觸犯法例。用火摧毀或損壞財產而犯本條所訂罪行者，須被控以縱火。如果造成人命傷亡，同時間意圖藉摧毀或損毀財產，以危害他人生命及罔顧他人的生命是否會因而受到危害。就算是損毀自己的財產，都會觸犯縱火罪。



《刑事罪行條例》第六十三條列明，就縱火的有關罪行，一經循公訴程序定罪，最高可判處終身監禁，不屬縱火類別的其他罪行，則最高判囚十年。如縱火罪定罪後，刑期長短會考慮到犯案原因，財產損失的數目，人身傷亡及威脅性。例如案發時的人流，放火的人有否主動通知救援等因素而定罪，如果是初犯或認罪，法庭一般都會給予三分之一的刑罰扣減。



