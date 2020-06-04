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美禁中國民航機入境 6‧16生效

2020-06-04 列印
美禁中國民航機入境 6‧16生效
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　　中美關係持續惡化，美國運輸部證實，六月十六日開始，禁止中國航公司客機飛往美國，並稱此舉是迫使北京允許美國客機重啟中國航線。

　　新冠肺炎疫情下，美國的達美航空與聯合航空往來中國及美國的航班被停止，兩國就復飛安排一直未能達成共識。美國運輸部表示，如果中方調整政策改善美國客機的情況，運輸部也準備好隨時調整政策。
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