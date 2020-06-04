  • 2020年6月4日 星期四
  • 29º
  • 81%
熱門： 立竿無影新冠肺炎BNO國安法黃金泳灘

日報新聞 > 港聞

美股中段升410點

2020-06-04 列印
　　美國周三股市杜指開市造好，中段報二六一五三點，升四百一十點；納指則報九六五○點，升四十二點。滙控美國預託證券價格見三十九點二港元，升一點○五港元；騰訊則見四百三十六點九六港元，升四點三六港元。紐約期金報每盎司一千七百零三點六美元，跌三十點四美元；紐約期油則報每桶三十六點四六美元，跌零點三五美元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd