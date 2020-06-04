林鄭與韓正、公安部部長趙克志、港澳辦主任夏寶龍等中央官員在釣魚台國賓館會面近三小時。她會後見記者時引述韓正稱，中央堅定不移進行立法工作，希望全面準確貫徹落實一國兩制，堅決維護國家安全、主權及發展利益，保障香港長治久安及長期繁榮穩定。法例懲治的是極少數從事嚴重危害國家安全的人，不會影響廣大香港市民依法享有的各項權利。
指立法後會嚴格執行
林鄭指，港府將全面配合人大常委會的法律草擬工作，包括建立健全機制等。被問及趙克志有否在會上提及執法問題，她回應指，不會透露會面內容，但強調：「法例訂立以後，會有強而有力的執行，這方面決定草案已寫明，特區政府日後會建立一個更加健全的執行機制，加強我們的執法能力。」
林鄭透露，中央稍後將通過多種形式聽取港府其他官員、立法會主席、香港法律專家、人大代表及政協委員等香港社會各界意見，同時亦會在北京及深圳舉行座談會，呼籲各界人士積極參與。
被問有否向中央反映香港社會的反對聲音及外國關注，林鄭月娥指，現在的資訊非常流通，香港及外國的意見，中央官員都能聽得到，不用特首再反映。她又批評美國等國家，在國安法立法上雙重標準，而所謂制裁則等同恐嚇，呼籲美方不要做出損人不利己的行為。與林鄭一同前往北京的還有律政司司長鄭若驊、保安局局長李家超、警務處處長鄧炳強及行政長官辦公室主任陳國基。