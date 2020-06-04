上京會見韓正 表達對國安法意見 林鄭：港府全力支持立法

身兼港澳工作領導小組組長的副總理韓正昨天在北京與特首林鄭月娥等多名香港官員會面，聽取他們對「港區國安法」的意見。林鄭會後表示，港府全力支持立法工作，日後將建立一個更加健全的執行機制，加強執法能力。



林鄭與韓正、公安部部長趙克志、港澳辦主任夏寶龍等中央官員在釣魚台國賓館會面近三小時。她會後見記者時引述韓正稱，中央堅定不移進行立法工作，希望全面準確貫徹落實一國兩制，堅決維護國家安全、主權及發展利益，保障香港長治久安及長期繁榮穩定。法例懲治的是極少數從事嚴重危害國家安全的人，不會影響廣大香港市民依法享有的各項權利。



指立法後會嚴格執行



林鄭指，港府將全面配合人大常委會的法律草擬工作，包括建立健全機制等。被問及趙克志有否在會上提及執法問題，她回應指，不會透露會面內容，但強調：「法例訂立以後，會有強而有力的執行，這方面決定草案已寫明，特區政府日後會建立一個更加健全的執行機制，加強我們的執法能力。」



林鄭透露，中央稍後將通過多種形式聽取港府其他官員、立法會主席、香港法律專家、人大代表及政協委員等香港社會各界意見，同時亦會在北京及深圳舉行座談會，呼籲各界人士積極參與。



被問有否向中央反映香港社會的反對聲音及外國關注，林鄭月娥指，現在的資訊非常流通，香港及外國的意見，中央官員都能聽得到，不用特首再反映。她又批評美國等國家，在國安法立法上雙重標準，而所謂制裁則等同恐嚇，呼籲美方不要做出損人不利己的行為。與林鄭一同前往北京的還有律政司司長鄭若驊、保安局局長李家超、警務處處長鄧炳強及行政長官辦公室主任陳國基。







