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六成美商指國安法損企業運作

2020-06-04 列印
　　香港美國商會早前就「港區國安法」及香港的特殊地位了解成員意見，六成受訪美國公司認為國安法會損害在港企業的運作；但有七成表示，沒有計劃考慮轉移在港資產及商業運作。同時，有六成二成員說，個人而言，沒有離開香港的考慮。

　　同時，問卷詢問受訪者，個人或公司總部對於「港區國安法」的五大關注，最多成員選擇「法律範圍和執法含糊不清」，其次則是「損害香港作為國際商業中心的地位」。

　　對於美國總統特朗普早前表示，將啟動取消香港特殊地位的程序，有七成指保持觀望態度。問卷有一百八十名成員回覆，約佔總數一成半。

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