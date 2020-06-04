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﻿譚耀宗：議員反「國安法」﻿ ﻿屬違反《基本法》應即被DQ﻿

2020-06-04 列印
■譚耀宗指，全國人大通過決定授權常委會制定「港區國安法」，做法合憲、合法、合情、合理。
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　　人大常委譚耀宗在《紫荊》撰文，形容議員及參選人如果反對「港區國安法」立法，即屬違反《基本法》，應被取消參選資格，而想參與香港建制的人，都不應該反對立法工作。

　　譚耀宗在文章表示，全國人大通過決定授權常委會制定「港區國安法」，對香港是一場及時雨，做法合憲、合法、合情、合理。他又指，每個市民都應遵守「港區國安法」，要與反中亂港份子劃清界限，對於想參與香港建制的人，無論是議員或是參選人，都不應該反對為國家安全立法，若果反對，就違反《基本法》，應被取消資格。

　　對此，民主黨立法會議員林卓廷批評，譚耀宗的說法有如脅逼議員支持立法工作，涉嫌違反特權法。他形容，根據《基本法》，立法會負責制訂、修改和廢除法律，而立法會議員對此可以持有不同意見。

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