  • 2020年6月4日 星期四
  • 29º
  • 81%
熱門： 立竿無影新冠肺炎BNO國安法黃金泳灘

日報新聞 > 港聞

祿泉樓六人染疫 何栢良：居民應盡快檢測

2020-06-04 列印
　　本港昨日沒有新增新冠肺炎確診，累計維持一千零九十三宗。沙田瀝源邨祿泉樓累計六人染疫，食衞局局長陳肇始表示居民毋須擔心，暫時不需要居民搬離祿泉樓，強調最重要是大量進行病毒檢測，呼籲居民盡快交回樣本檢測。但港大感染及傳染病中心總監何栢良指，祿泉樓居民應盡快接受病毒檢測，強調有本地個案的傳播途徑仍然未明，不知有否其他超級傳播者，政府亦應強制居民交回樣本。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd