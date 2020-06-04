  • 2020年6月4日 星期四
  • 29º
  • 81%
熱門： 立竿無影新冠肺炎BNO國安法黃金泳灘

日報新聞 > 港聞

紅磡站工程失誤 當局跟進港鐵責任

2020-06-04 列印
　　調查港鐵沙中線紅磡站工程失誤的報告上月出爐，運房局局長陳帆昨向立法會議員透露，屋宇署上月向禮頓提出檢控，而政府正積極跟進報告內容，研究港鐵責任，如有需要會按委託協議跟進。另外，他預計屯馬線可全線明年第三季開通，而沙中線過海段則要到二○二二年才能完成。前九鐵主席、實政圓桌田北辰質問，政府會否拒支付港鐵全數項目管理費、加重對承建商禮頓的懲處。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd