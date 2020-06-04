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公務員今年凍薪 團體轟不按規則辦事

2020-06-04 列印
　　政府決定全體公務員今年凍薪，公務員事務局局長聶德權解釋，明白公務員對決定感到失望，但強調當局通盤考慮多項因素才作此決定，希望他們理解，但多個公務員團體炮轟政府不按規則辦事。

　　紀律部隊評議會職方主席盧凱詩形容，決定是倒行逆施，沒充份諮詢職方意見，單方面改變沿用多年機制，破壞雙方關係，更打擊紀律部隊士氣。政府紀律部隊人員總工會主席何振邦批評，政府過去都跟從機制調節薪酬，但今次卻雙重標準，令人無所適從。

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