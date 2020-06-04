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立會續審國歌法今進行三讀表決

2020-06-04 列印
　　立法會昨日恢復審議《國歌條例草案》二讀，立法會主席梁君彥表示，上周有議員的行為不檢點，導致會議多次暫停，因此決定將審議時間縮減至十小時。會議昨晚約八時暫停，今早續會，預計傍晚可進行三讀表決。

　　昨天，公民黨郭家麒一度提出休會待續，要求辯論香港近期的新冠肺炎疫情。但梁君彥指，議案沒有逼切性，不予批准。

　　另外，四名民主派議員共提出二十一項修正案，包括減輕罰則、不得將宗教儀式列為必須奏唱國歌的場合等。

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