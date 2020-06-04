楓樹街球場六四晚會上訴失敗

有政黨響應今年六四事件三十一周年，民協早前向警方申請今日在深水埗楓樹街球場舉行燭光活動，但被警方發出「禁止公眾集會通知書」。民協昨日再向公眾集會及遊行上訴委員會提出上訴，但被駁回。深水埗警區副指揮官楊鎮波表示歡迎有關決定，強調現時疫情仍嚴峻，有關活動會增加參與者及市民感染的風險，因為參與者人數眾多，容易傳染，對健康構成威脅。



另外，支聯會表示今晚會派代表到維園，燃點燭光，悼念北京六四事件發生三十一周年。並批評政府以限聚令為藉口，禁止舉辦大遊行，亦禁止支聯會今日舉辦維園燭光晚會，企圖收緊港人自由空間。



美國國務卿蓬佩奧日前在社交網站表示，批評香港官方不批准一年一度的六四燭光晚會，又指北京意圖拒絕香港人的聲音和選擇，所謂兩制就到此為止。台灣有傳媒報道，蓬佩奧周二下午會見了參與六四事件的生還者，當中包括前學運領袖王丹等。







