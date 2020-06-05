疑喉管播毒 交叉感染老翁中招 祿泉樓增至七確診 百住戶急送隔離營

沙田瀝源邨祿泉樓的疫情擴大，居於確診病危物流倉女工樓上單位的老翁亦染疫，該大廈確診增至七宗。當局不排除喉管為傳播途徑之一，約一百名住戶昨天緊急撤離，無病徵者須入檢疫中心隔離十四天。房署派員詳細檢查喉管是否出問題。同時，當局仍未聯絡上祿泉樓六個住戶，已向相關居民發出強制檢疫令。



新增確診者為一名七十二歲男子，他本周一的檢測結果呈陰性，前日下午發低燒，昨早乘救護車入院，檢測後初步確診。病人本身患有糖尿病和高血壓，平時多留在家中，曾於上周六在室外見過朋友數分鐘，雙方均有戴口罩。同住的太太和女兒暫時無病徵。



新患者居最先確診夫妻樓上



衞生防護中心傳染病處主任張竹君說，祿泉樓最先確診的一對夫妻，居於中層一二號單位，昨天確診長者與另一名患者分別住在樓上的一二號單位，另有一患者居於其下層相鄰的一○號單位。為穩妥起見，中心疏散所有一○和一二號單位到檢疫中心隔離十四天，涉二十多戶，不足一百人。房署人員會詳細檢查及消毒大樓的喉管。



環境局副局長謝展寰解釋，本周二凌晨視察祿泉樓時，未發現確診女工入住單位的喉管出問題，加上有兩名患者居於源頭單位同層走廊對面，各自喉管分離，當時認為是大樓環境，包括大樓出入口、信箱等播毒機會最大，當晚在渠口取走的樣本亦無病毒。他指，至今大樓有三個一二號單位染疫，不能排除喉管或是另一傳播途徑，但強調未有證據證實。



涉及10室及12室住戶



謝續稱，雖然一○和一二號單位的糞渠分開，但兩個單位的馬桶有氣喉連接，若中間有改裝或損毀，不排除成為傳播途徑，故疏散包括一○號單位。房屋署表示，數日前初步檢查過有關單位的氣喉，接駁正常，大致完好。



張竹君指，至今在祿泉樓共收回約一千二百個樣本樽，均為陰性，尚有六戶未能聯絡上，已向他們發出強制檢疫令。她呼籲，其他住戶留意自身健康狀況，病毒潛伏期期或出現假陰性結果，若有病徵要盡快求醫及做檢測，當局兩周後會再為全體居民檢測。



昨天傍晚七時，陸續有祿泉樓居民收拾日用品及衣物，登上政府安排的專車，前往檢疫中心。有住在四樓、毋須疏散的居民明言非常擔心，現時出入會行樓梯，但不敢摸扶手，亦避免坐升降機，外出時會時常準備消毒濕紙巾。



新增五宗輸入個案



此外，本港昨日新增五宗輸入個案，患者全於前日由孟加拉經馬來西亞抵港，入住檢疫中心後確診。