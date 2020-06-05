世衞恢復「羥氯喹」試驗

巴西一日增2.8萬人確診
巴西疫情仍然嚴峻，過去一日新增二萬八千人確診。據巴西勞工檢察官辦公室日前表示，南部南大河州累計出現九千宗確診個案，當中逾四分之一為肉品工廠工人，涉二十四座屠宰場。美國亦有多間肉廠爆發疫情，包括三大肉廠史密斯菲爾德、泰森食品及JBS，部份廠房已關閉。過去數周的關廠潮，已令美國失去三分之一的豬肉生產力。
此外，中國國家衞健委通報，內地前日新增一宗輸入病例，來自廣東。
沙田瀝源邨祿泉樓的疫情擴大，居於確診病危物流倉女工樓上單位的老翁亦染疫，該大廈確診增至七宗。當局不排除喉管為傳播途徑之一，約一百名住戶昨天緊急撤離，無病徵者須入檢疫中心隔離十四天。房署派員詳細檢查喉管...
2020-06-05
在新冠疫情下迎來「六四事件」三十一周年，昨日北京萬安公墓保安嚴密，有多架公安車輛公墓外駐守，由於疫情影響，「天安門母親」只有六名成員在公安安排下入內拜祭。台灣的總統蔡英文和前總統馬英九都發表對六四的看...
2020-06-05
《紐約時報》周三引述高級官員說，總統特朗普的政府已挑選了五種有望預防新冠肺炎病毒的「候選疫苗」，並指白宮可能會在未來數周決定最終採納哪種。美國衛生部拒絕對上述報道作出回應。另外，特朗普早前服用「羥氯喹」去預防新冠肺炎，完成療程後沒有出現副作用。其年度驗身報告顯示，健康良好，但仍過胖。 該報稱，這「最後五強」分別由Moderna Inc.、AstraZeneca Plc、輝瑞（Pfizer Inc.）、強生（Johnson & Johnson）和默沙東（Merck & Co.）等藥廠研發。目前為止，估計全球有超過一百種潛在疫苗正在進行研發或試驗，包括法國...
2020-06-05
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案，美聯高級區域營業董事吳志輝表示，荔枝角美孚新邨五期蘭秀道15號低層L室，面積440方呎，一房間隔，望內街，原叫價660萬，議價後調減35萬，以625萬沽...
2020-06-05
回流本港掛牌的中概股網易（9999）昨日「截孖展」，投資者紛紛趁最後一日「衝刺」落飛，孖展認購再有逾328億元進帳，三日孖展認購合共超過833億元，超購127倍。 本報綜合十一間券商數據顯示，...
2020-06-05
高武烈季初被全北汽車棄用，今屆轉投FC江原即重拾第二春，更在上輪韓職一箭定江山倒戈擊敗舊主。這名廿九歲高大中鋒今晚乘勇出擊，領軍作客狂攻啞火的仁川聯，客勝信心之選。 仁川聯 vs FC江原 星期五1 ...
2020-06-05
假若你是生長於70年代或以前，相信不少人兒時也領教過爸媽的「藤條炆豬肉」吧！在那個年代，體罰十分普遍，媽媽打仔打到出門口，屢見不鮮。不過，或許有些人，父母從來也不敢動手打他，因為即使一個微小的傷口，足...
2020-06-05
疫情影響下百業蕭條，時裝王國I.T近日也兩度發出盈警，在上周公佈的最新業績中，截至今年2月底全年業績轉盈為虧蝕7.45億元。日前，I.T集團主席兼行政總裁沈嘉偉同太太邱淑貞和3位千金，到旗下又一城分店...
2020-06-05
疫情全球大流行，各國封關，國際旅遊停頓，本港日本控大歎無法回鄉，亦有不少人渴望遠遊歐美，但一日病毒的危害未除，大家只好乖乖留港。其實香港有不少隱世美景，只是港人所知甚少，大家與其望到頸都長也無法外遊，倒不如探索香港之美。 本港美景，吸引不少外國遊客尋訪，反而不少港人從未踏足，好像大澳，不難去，但有多少人去過這個有東方威尼斯之稱的水上棚屋區，又有多少人去過當地街市學自製鹹蛋王。馬鞍山高廈立林，但有多少人知道，山上保留了鐵礦場的遺址，只要細心尋找，或會找到昔日老礦工的生活點滴。不說不知的是，除了長洲有古代石刻，石壁監獄附近亦有一幅古石刻，鑑定有三千多年歷史，是法定古蹟之一……再...
2020-06-05
周日沙田賽事跑完第四場，將會加插轉播在日本東京競馬場舉行的國際一級賽安田紀念賽。雖然今屆賽事無海外馬參與，但參戰馬的陣容仍鼎盛。眾矢之的當然是馬后「杏目」，該駒在兩個多星期前的維多利亞一哩賽，以晨操姿...
2020-06-05