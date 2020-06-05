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世衞恢復「羥氯喹」試驗

2020-06-05 列印
■巴西醫護人員為兒童檢測新冠肺炎。美聯社
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　　全球新冠肺炎確診人數突破六百五十萬，逾三十八萬六千人不治。世衞於上月下旬暫時叫停「羥氯喹」抗新冠病毒試驗後，前日宣佈基於現有患者病亡率數據，決定恢復「羥氯喹」抗新冠病毒試驗。美國總統特朗普早前聲稱，已服用該藥物兩周，以預防感染新冠病毒。

巴西一日增2.8萬人確診

　　巴西疫情仍然嚴峻，過去一日新增二萬八千人確診。據巴西勞工檢察官辦公室日前表示，南部南大河州累計出現九千宗確診個案，當中逾四分之一為肉品工廠工人，涉二十四座屠宰場。美國亦有多間肉廠爆發疫情，包括三大肉廠史密斯菲爾德、泰森食品及JBS，部份廠房已關閉。過去數周的關廠潮，已令美國失去三分之一的豬肉生產力。

　　此外，中國國家衞健委通報，內地前日新增一宗輸入病例，來自廣東。

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