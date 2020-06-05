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美股中段反覆跌六點

2020-06-05 列印
　　美國周四股市杜指低開，中段反覆報二六二六三點，跌六點；納指則報九六四一點，跌四十一點。滙控美國預託證券價格見三十八點八三港元，跌零點○二港元；騰訊則見四百三十一點八三港元，跌三點一七港元。紐約期金報每盎司一千七百一十九點六美元，升十四點八美元；紐約期油則報每桶三十六點八一美元，跌零四八美元。
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