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多區燭光悼六四 大批警車戒備

2020-06-05 列印
　　多區市民昨天亦響應支聯會號召，晚上燃點燭光，大批警車在各區戒備。在大埔，有區議員在大埔廣場外空地派發蠟燭，並播放六四民運紀錄片，現場有逾百人聚集。在大圍、西營盤、屯門等港鐵站外，荃灣廣場、觀塘海濱公園和旺角朗豪坊外面，亦有大批市民燃點蠟燭。大批警車因應停泊在多個地點戒備。

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