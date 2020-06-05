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市民旺角悼念六四 多名示威者堵路被捕

2020-06-05 列印
■旺角有多名示威者堵路，被便衣警員制服。
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　　多區昨晚均有市民聚集悼念六四，昨晚約九時，一批市民在旺角朗豪坊附近一帶持手機亮燈光悼念期間，突然有多名示威者衝出馬路及用鐵欄和雜物堵路。十多名在附近埋伏的便裝警員見狀，立即撲出拘捕，多名示威者被便裝警員制服按在地上。

　　大批市民在現場圍觀，便裝警員取出伸縮警棍戒備，場面混亂。多輛警車及數十名全副防暴裝備警員迅速到場增援，並驅散在場圍觀途人，有市民未有即時聽勸告離開，防暴警恐發生搶犯等事故，一度舉藍旗，擾攘約十分鐘後警方控制場面，現場交通一度受阻。

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