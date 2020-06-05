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團體美領館外抗議 批干涉內政

2020-06-05 列印
　　有團體昨日到美國駐港領事館外示威，抗議美國干預中國內政，並指「港區國安法」是為了堵塞目前本港國家安全的法律漏洞而定，旨在保障香港居民的生命財產，支持全國人大制定有關法律。

　　團體公民力量及新潮民約十名成員，昨早分批到美國駐港領事館外示威，並向美領事館人員遞交請願信，抗議美國干預中國內政。他們又拉起寫上「譴責美國白人至上，反歧視，反暴力」等橫額，關注美國白人警察單膝壓死黑人事件，觸發全國騷亂及暴力示威，可見美國的種族歧視問題一直存在，批評美國政府在「白人至上」的影響下，在全球不斷挑起紛爭，應檢討自身外交政策。

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