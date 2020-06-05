團體美領館外抗議 批干涉內政

疫情全球大流行，各國封關，國際旅遊停頓，本港日本控大歎無法回鄉，亦有不少人渴望遠遊歐美，但一日病毒的危害未除，大家只好乖乖留港。其實香港有不少隱世美景，只是港人所知甚少，大家與其望到頸都長也無法外遊，倒不如探索香港之美。 本港美景，吸引不少外國遊客尋訪，反而不少港人從未踏足，好像大澳，不難去，但有多少人去過這個有東方威尼斯之稱的水上棚屋區，又有多少人去過當地街市學自製鹹蛋王。馬鞍山高廈立林，但有多少人知道，山上保留了鐵礦場的遺址，只要細心尋找，或會找到昔日老礦工的生活點滴。不說不知的是，除了長洲有古代石刻，石壁監獄附近亦有一幅古石刻，鑑定有三千多年歷史，是法定古蹟之一……再...

2020-06-05