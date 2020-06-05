朱凱廸潑臭肥料會議曾暫停﻿《國歌法》三讀通過﻿

《國歌條例草案》在一片爭議聲中三讀通過，條例最快下周五刊憲。審議草案期間，民主派議員所提出的二十一項修正案全被否決，前後有三名民主派議員衝近主席台，潑灑發臭有機肥料。會議一度暫停，警方及消防到場調查。五名建制派議員昨午到警察總部報案，指相關泛民議員違反《立法會特權法》。



立法會昨早繼續審議《國歌條例草案》，多名民主派議員在枱上擺放白花及印有「毋忘六四」的標語。民主黨尹兆堅在會議開始時，提出為六四事件默哀一分鐘。立法會主席梁君彥根據《議事規則》及慣例拒絕，要求議員在其他場合進行。數名民主派議員其後自行站立默哀，並在保險界陳健波發言期間，高叫「毋忘六四」的口號，一度被梁君彥警告。



民主派提出二十一項修正案，包括降低罰則、刪去檢控時限、加入國歌作詞作曲人的生平等。政制及內地事務局局長曾國衞表明，特區政府不支持上述修正案，指市民如沒有意圖侮辱國歌，根本不會觸犯法例。他認為，國歌與國旗及國徽同是國家的象徵，《國歌條例草案》的罰則，與《國旗及國徽條例》的罰則一樣是合適。最終，該二十一項修正案全被否決。



大會中午前開始三讀辯論，在工聯會陸頌雄發言期間，人民力量陳志全及議會陣線朱凱廸手持標語，衝向主席台示威，並高喊「殺人政權，遺臭萬年」並潑灑帶惡臭的啡色液體。代主席李慧琼驅逐兩人離開後，宣佈暫停會議，一眾議員隨即疏散。秘書處報警求助，一批警員和消防員及後到場調查。



41票贊成通過



休會近三小時後，梁君彥於下午近五時復會，指法案並不複雜，部份議員一方面批評審議時間太少，同時又蓄意阻撓會議進行，決定提早三讀表決。梁發言期間，多名民主派議員在旁高叫口號，民主黨許智峯步出座位，潑出啡色的液體。



梁批評其行為幼稚、不負責任，但不會妨礙立法會履行憲制責任。草案最終在大多數民主派議員不在席下，以四十一位贊成、一位反對、沒人棄權而通過。



