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荷蘭運港奶粉暗藏2400萬元毒品

2020-06-05 列印
荷蘭運港奶粉暗藏2400萬元毒品
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　　蠱惑毒販以奶粉罐掩飾空運毒品來港被海關搗破，海關前日在機場檢查一件由荷蘭到港，報稱為奶粉的空運貨物，揭發該批共八百六十四罐奶粉中，其中四十二罐藏有懷疑可卡因毒品，共重二十一公斤，市值約二千四百萬元。

　　關員調查後，在同日掩至油塘拘捕二十歲涉案男子，他昨日已被控以一項販運危險藥物罪名，今日將在觀塘裁判法院提堂。海關表示，會繼續加強打擊經空運貨物、郵遞及快遞渠道販運毒品活動，並與香港郵政及物流業界保持緊密聯繫，加強堵截毒品流入本港。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款五百萬元及終身監禁。

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