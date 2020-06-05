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油麻地戲院二期項目 擬建兩建築物支持粵劇發展

2020-06-05 列印
　　康文署計劃在油麻地戲院旁三個現有公共設施，即上海街垃圾收集站、公共廁所及露宿者服務單位重置後的空地，發展油麻地戲院第二期項目，興建兩座建築物，提供新場地支持粵劇文化的發展。

　　古諮會將於下周四召開會議，討論油麻地戲院第二期發展項目的文物影響評估，當中包括興建一幢兩層高的低座大樓和另一幢六層高的高座大樓。建築署提交的文物影響評估報告稱，建於一九三○年的油麻地戲院，為二級歷史建築，透過擴展側舞台、入口大堂和綵排設施，克服歷史建築的限制，提升戲院運作效率。進行工程期間，會定期檢查戲院、前抽水站及油麻地果欄的狀況。

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