  • 2020年6月5日 星期五
  • 29º
  • 81%
熱門： OxyAir Mask退休體育教師國歌法六四新冠肺炎

日報新聞 > 港聞

疑落斜收掣不及 綠Van失控狂撼田螺車釀十傷

2020-06-05 列印
■小巴的車頭盡毀。
■傷者坐地上分流等候送院。
Previous Next

　　藍田發生小巴與田螺車相撞多人受傷意外，一輛載着乘客專線小巴，昨午駛經藍田落斜時突然失控，撞向前方一輛田螺車尾。由於撞擊力大，小巴擋風玻璃整塊爆開，意外中小巴司機及車上十名乘客受傷，報警後獲送院治療，幸各人傷勢不嚴重。

　　肇事76B線專線小巴行走聯合醫院至油塘大本型商場，昨午二時五十分，由逾七旬司機駕駛接載六男四女乘客前往大本型商場，小巴駛經啟田道七號落斜近匯景花園對開，前方一部田螺車疑突然收慢，小巴收掣不及直撞向車尾。

　　意外中，由於撞擊力猛裂，小巴車頭嚴重損毁，整塊擋風玻璃撞至爆開脫落，司機與十男女乘客均告受傷，其他駕駛人士見狀報警求助。

　　消防與救護人員到場安排傷者坐地上分流等候送院，當中包括穿上校服學生，各人事後送回聯合醫院治療，田螺車司機沒受傷，在現場協助警方調查意外原因。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd