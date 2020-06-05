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車主疑欠債70萬遭燒車

2020-06-05 列印
車主疑欠債70萬遭燒車
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　　前晚十一時許，馬鞍山錦鞍苑多層停車場發生縱火燒車案，一輛停泊在停車場二樓的房車，被人發現着火焚燒，火勢迅速蔓延，整輛房車陷入火海，並波及停泊其左邊的七人車，火警觸動停車場火警鐘大鳴，消防處接獲多名街坊報案求助後趕抵現場，並開喉迅速撲滅火警，但起火房車及被波及七人車嚴重焚毀，火警中幸無人受傷，亦毋須疏散。

　　警員封鎖現場調查，經翻查閉路電視錄影，發現房車起火前，有兩名男子曾走近房車，並向車頭淋潑懷疑易燃液體後縱火。消息稱，起火房車過往停泊三樓位置，其後懷疑有人早前欠下約七十萬元債務，近期將車轉往二樓停泊。警方正調查案件是否與此有關，並追緝兩名年約二十至三十歲男子、身高約一點七米及瘦身材男子歸案。

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