﻿海洋公園獲撥款「有得留低」 保育館長誓守護動物到最後﻿

海洋公園一旦結業，園內動物將何去何從？上周五立法會通過撥款，令動物及保育部總館長祝效忠總算可喘息。畢業後加入海洋公園的祝效忠，與大熊貓特別有緣，他早年親自照顧國寶安安佳佳，近年背負協助盈盈樂樂繁殖後代的使命。四年前最愛的佳佳與世長辭，祝效忠不捨，今次海洋公園瀕臨倒閉，他更難捨難離，未到最後一刻，他也不忍送走園內任何一隻動物。



一九九九年，從港大畢業的祝效忠正式加入海洋公園，首項重任便是安排一對國寶的運送及檢疫，也因此與佳佳結緣。當年海洋公園首次迎來大熊貓，公園上下都隆重其事，安安佳佳一進園，祝效忠即開始嚴格的檢疫工作，從消毒清潔、餵食到磅重，均須一絲不苟。



為了日以繼夜照顧大熊貓，當時祝效忠有一個多月沒有回家，他表示與另外三名動物護理員，二十四小時分三更輪流照顧牠們，過程雖然艱辛，但是現在回想起來，仍是他入職以來最難忘的經歷。佳佳初來報到，仍在檢疫期間，祝效忠已觀察到她的外表與眾不同，「一般大熊貓的頭部很圓潤，但佳佳的嘴特別尖，好似少女瓜子臉般，下巴尖尖。」他笑言，佳佳很有性格，不是每名飼養員放了食物她就會吃。



與有性格的動物相處，先要了解其個性，祝效忠表示，當時他花了一周時間，才能順應佳佳的生活習性，與她建立關係，「用普通話呼叫『佳佳』，她終於走過來了。」



親撒佳佳骨灰於銀杏樹下



四年前佳佳去世，其骨灰由祝效忠親自撒於銀杏樹的泥土上，他帶領記者到大熊貓安安的棲身之所。當他走到館外的一棵銀杏樹前說：「這是為了紀念佳佳而種的銀杏樹」。他說，佳佳曾產下五胎六兒女，而銀杏樹象徵長壽及多子多福，很適合來紀念她。



海洋公園於二○○七年迎來另一對國寶盈盈樂樂，運輸及檢疫所有安排，同樣由祝效忠負責統籌。他也多了一項協助年輕大熊貓「添丁」的任務，「盈盈樂樂有生育能力，所以我們有保育使命，要讓他們繁殖後代。」然而，要令圈養大熊貓自然交配，困難重重。



祝效忠深知繁殖之路不易走，二○一五年盈盈經全國大熊貓繁殖計劃到臥龍配種，成功懷孕後卻流產，之後用人工授精方法，盈盈也多次出現假懷孕，不斷「食白果」；直至今年四月初，護理團隊將盈盈樂樂的氣味互換、播放交配時的叫聲，終使他們成功自然交配，祝效忠難掩興奮。



近月海洋公園瀕臨財困倒閉，身為總館長的他，背負着園內七千五百多隻動物的福祉，壓力不少。動物何去何從的問題，他當然有想過，更坦言，「這條問題很難答。如果公園不幸要關閉的話，我首先想到要與動物立即分開的畫面，離開一同照顧動物的團隊拍檔，離開這個讓我發揮到專業的工作環境。」



從不「盲撐」圈養設施



在他眼中，世上沒有單一設施，可接收海洋公園所有動物，「之前說沒有Plan B，是因為我們還未與其他設施接洽。」在確保動物健康及福利獲得保障前，他不敢貿然下決定，「將年老及大型動物送走風險很大，對動物而言亦帶來很大衝擊。不止是適應問題，運輸、檢疫過程也很折騰。至於放生也不可行，這會影響環境生態，放生變殺生。」



上周五立法會終於通過對海洋公園的五十四億元撥款，維持營運多一年，園內動物暫時避過被送走的命運，祝效忠總算可放下心頭大石。但海洋公園日後發展是否與盈盈今次是否受孕一樣，同屬未知數。可以肯定的是，即使倒閉危機重臨，未到最後一刻，他也不忍送走園內任何一隻動物。



在公園工作二十載的祝效忠，從不「盲撐」所有圈養設施，也認同到野外接觸動物的好處。祝效忠認為，營造自然生態環境的教育保育平台，可為大眾提供一個既舒適又安全的環境，接觸到野生動物，不用一窩蜂衝到野外，避免對環境造成衝擊。



