﻿美揚言取消港特殊待遇﻿ ﻿廠商忙搬生產線往東南亞﻿

全國人大決議推行「港版國安法」，觸發美國宣佈撤銷香港特殊待遇，縱然有專家學者分析指，港美貿易一旦停頓，美國損失較香港大，着港人毋須過慮，但一直從事兩地生意的廠商、物流及創科業界，則體會切膚之痛。過去廠商在中美貿易戰中，仍可取巧地將內地廠房生產貨物，轉口香港變身「香港製造」避過關稅，惟今次矛頭直指香港，不少廠商已疊埋心水，加快搬遷生產線至東南亞。



美國總統特朗普上周五宣佈取消香港特殊待遇，縱然未有公佈細節，但外界關注華府有可能收緊簽證、限制高科技物品及技術出口，甚至是取消香港單獨關稅區地位，令香港同受中美貿易戰火牽連。在連串不穩定因素下，本港多個首當其衝的業界，已率先盤算應對策略。



香港中小型企業聯合會旗下近三百家廠商中，逾半有出口貨品至美國，包括醬油食品、汽車零件、家電、重型發電機等。其榮譽主席劉達邦指出，在中美貿易戰這兩年間，部份有能力的廠商早已將生產線搬離內地。直至近期美國宣佈制裁香港，他透露，本無意欲搬走生產線的廠商亦開始加快行動。他知悉，有燈飾港商近年於內地河源買地設廠，其生產的智能燈飾暫時避過貿易戰，不用額外繳交關稅，惟近期擔心將會受到波及，正準備搬遷生產線至東南亞。



此外，過去有在內地設廠的港商，將內地製造的貨品運送來港稍作加工後，以「香港製造」形式出口至美國，避過徵收關稅。香港中小型企業聯合會會長麥美儀直言，日後同類做法將「此路不通」，業界除了搬廠，亦積極尋找新市場，「產品不一定只賣去美國，有製造喇叭的港商最近亦將主要銷售地由美國轉至印度，當地需求同樣很高。」



港貨櫃吞吐量料跌出十大



不止廠商，本地物流商也思考離開香港尋找生機。香港物流協會前會長陳鏡治形容，美國撤銷香港特殊待遇的摧毀力，比中美貿易戰及新冠肺炎疫情更大。他解釋，香港貨櫃碼頭七成為轉口貨物，一旦中港再無稅率差異，轉口貿易則無以為繼，「香港貨櫃吞吐量去年已經跌至全球第八，我相信隨着事態發展，很快跌出十大。」



中小企協會創會會長佘繼泉亦知悉，在中美貿易戰期間，有貿易公司從事農產品轉口生意，若轉口生意不再有豁免關稅的優勢，生意自然大受影響，但他形容目前形勢只是加速轉口貿易公司的衰落，逼使業界盡快轉型。香港創科發展協會副會長湯浩然認為，香港創科企業以內地及東南亞為主要客源，較少倚賴美國市場，相信對業界生意影響有限。



本港企業融資環境也將受牽連。奧陸資本總裁兼投資總監蔡金強指出，因本港經濟下行，加上港版國安法及美國制裁，相信香港信貸評級很大機會被下調，「本地企業的投資評級亦會隨之降級，影響企業融資。」他又稱，受金融市場動盪影響，今年本港的外來直接投資已縮減。



