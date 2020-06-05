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爆竊慣匪落網 涉油旺深八案　

2020-06-05 列印
■警方檢獲疑犯作案工具。
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　　西九龍區爆竊案近月有上升趨勢，警方經情報組追查及蒐證後鎖定目標，探員前日傍晚於洗衣街及旺角道進行反爆竊期間，發現一名目標疑人進入旺角道一住宅大廈，不動聲色將大廈前後門封鎖，然後登樓搜捕，在梯間拘捕四十九歲姓祝疑人，在其肩袋檢獲一支鐵筆及兩支螺絲批，疑企圖爆竊其中一單位。

　　警方相信，疑犯至少與四月下旬至五月下旬另外七宗油麻地、旺角及深水埗住宅爆竊案有關。

  警方表示，該慣匪犯案手法主要是跟隨住客入大廈落手，損失的財物包括首飾及現金等，總值四十萬元；其中一名最大受害者住在油麻地，四月底被光顧痛失十萬元現金。

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