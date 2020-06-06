上班遭挑剔責罵 青邊鮑「孝敬」管工 東院女工行賄入獄

東區醫院一名熨衣女工，有感女管工委派給她的工作吃力不討好，又在工作間責罵她，為了討好對方，即使女管工不是生日，但仍送上生日蛋糕，其後更把總值一千一百多元的乾鱷魚肉和新鮮青邊鮑魚放在女管工的儲物櫃，但於事無補，她遂向醫管局投訴，反被揭發行賄。這名熨衣女工承認三項向公職人員提供利益罪，昨在東區裁判法院被判監禁八星期。



案發二○一七年，被告蔣紅玲，五十歲，在醫管局轄下東區醫院任職洗衣部運作助理，隸屬熨衣部，日常工作是處理牀單、枕套、氈子及手術用途的小布。她認為女主管常常挑剔她，指她欠缺經驗而在工作上犯錯，又編配她負責吃力不討好的工作，又曾在工作間責駡她。為了改善雙方關係，被告在同事建議下決定送贈禮物給女管工。



案情透露，二○一七年六月某日，儘管被告知道當天並非管工的生日，她仍把一張生日蛋糕收據交給該管工，讓她提取價值約三百元的蛋糕。其後，被告獲編配較討好的工作，未幾情況又轉差，被告於是再把一份禮品—一盒價值一百九十五元的乾鱷魚肉放到該管工的儲物櫃內，並告知對方。由於被告繼續獲編配吃力不討好的工作，遂於同年十一月某日再把兩隻共值約六百六十元的鮮靑邊鮑魚放置到管工的儲物櫃內，並通知對方。



被告送禮之後，發覺情況並無改善，遂於二○一九年三月向醫管局投訴，局方把事件轉介廉署。被告在警誡下接受廉署人員會面，承認曾提向管工送禮，意圖令對方在工作上善待自己。她相信管工接受了禮物。



送禮後關係仍無改善



辯方律師求情時表示，被告雖然面對三項控罪，但性質和涉及的人物相同。案件中被告行賄的金額少，加上被告只是賄賂低層次的職員，藉以改善彼此的關係，沒有損害到公眾利益，性質較輕微。辯方又指，案發後被告因犯事而失去工作，並明白入獄是無可避免，但希望法庭採納較低的量刑起點。



裁判官何俊堯判刑時向被告表示賄賂屬於嚴重的罪行：「可能你覺得好小事，但呢啲行為係經過社會多年努力，先能夠杜絕的。」被告聞言不斷大力點頭，並輕輕拭淚。何俊堯明言，行賄罪行必須懲處監禁，即使今次案件性質輕微，涉金額亦少，但只能構成減刑的因素，最後判被告三項控罪各判囚六星期，其中兩周分期執行，共囚八周。



