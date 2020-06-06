﻿網購黨「騙上騙」﻿﻿ 空頭支票買名牌貨﻿

警方破獲以空頭支票在網上購物詐騙集團，騙徒取貨後再向貨主訛稱付多款項，要求對方退還餘額，受害人不虞有詐被騙，招致雙重損失，被騙貨物及現金。警方接報調查後，前日在跑馬地一間酒店檢獲一批名貴貨品證物，拘捕三人，包括一名集團主腦，受害人損失仍點算中。



西區警區刑事部總督察侯禮文表示，警方早前接獲兩宗涉及網上貨品交易的報案，經分析犯案手法及地區調查後，相信有集團瀏覽大型及常見網上交易平台，並針對個體戶賣家，成功接觸到正放售手袋、電子產品等名貴貨物的人士。



稱多付款項要「回水」



騙徒其後聲稱透過支票付款，並向受害人提供成功付款的手機截圖，再指示物流公司取走受害人放售貨物，利用空頭支票付款，騙取名貴貨品，騙徒事後更向受害人訛稱多付款項，要求退還餘額，受害人信以為真退款致受到雙重損失。



探員經蒐證及部署後鎖定目標疑人，前日傍晚掩至跑馬地一間酒店一個房間搜查，檢獲一批證物，包括名牌手袋、電話、身份證、支票簿、銀行卡、小量冰毒及一個吸食冰毒工具，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」、「盜竊」、「管有危險藥物」及「管有危機藥物吸食工具」罪名，拘捕兩男一女，年齡介乎二十九至三十五歲，其中一名被捕男子疑為集團主腦。



警方估計該集團與本港多宗同類案件有關，宗數及損失金額仍在計算，案件交由西區警區重案組第一隊跟進。



警拘三男女包括主腦



類似「入多咗錢」空頭支票騙案過去亦曾生，警方商業罪案調查科今年三月一次打擊犯罪集團行動中，在多區拘捕十四名男女，在去年十月至今年三月，至少涉及四十一宗網購騙案，涉及貨物總值逾八百萬元。



