  • 2020年6月6日 星期六
  • 25º
  • 97%
熱門： 聖保祿醫院許智峯反修例森川實業瀝源邨

日報新聞 > 港聞

倒楣的哥「瞌一瞌」 被偷逾萬元

2020-06-06 列印
　　「瞌一瞌」代價逾萬元。日踩兩更年逾六旬的士司機，昨晨停旺角路邊小休片刻時，卻大意沒有鎖好車門，被賊人打開車門偷去財物等逾萬元；司機事後大歎倒楣。遇竊的士司機姓霍（六十七歲），昨清晨六時許，他通宵開工後，將車停於旺角荔枝角道五華樓對開困倦小睡一會，但因沒有鎖好車門被賊人有機可乘。一名準備搭的士乘客拍打車窗，他驚醒發現放在身旁的財物不翼而飛，包括載有二千元現款及六張信用卡銀包，三部共值九千元手機，相信是睡着時被人偷走遂報警。

　　警員到場，事主即致電銀行暫停信用卡服務，可惜其中兩張信用卡已被賊人盜用，但損失金額有待銀行核實。案件警方列「車內盜竊」處理。

　　據悉，霍日踩兩更，為一名「特更」司機，由於工作時間長，清晨時分也會暫停營業小休片刻，他對今次事件大歎倒楣。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd