﻿沙中線申百億額外撥款﻿ ﻿陳帆：不獲通過將停工﻿

立法會財務委員會昨日審議港鐵沙中線工程約一百億元追加撥款。跨黨派議員要求港府向港鐵追究紅磡站建造醜聞的責任，運房局局長陳帆回應指，會嚴肅跟進，但調查需時，又稱若財委會未能通過額外撥款，沙中線工程需於今年十月停工。



立法會鐵路事宜小組委員會會議，公民黨陳淑莊指紅磡站的承托力較合約訂明少七成，質疑是否合乎合約要求，港鐵理應問責，促請政府向港鐵提出檢控。實政圓桌田北辰要求，政府收回向港鐵支付的約七億元紅磡站管理費用。民主黨林卓廷就認為，工程出現大醜聞，陳帆作為政治問責官員理應下台。



陳帆回應稱，他身為局長，已就工程問題公開致歉，而政府會嚴肅跟進調查報告，若發現港鐵失誤而導致政府有損失，定必追究，但指這方面調查需時。而截至三月三十一日，沙中線工程的總體進度為九成三，其中「大圍至紅磡段」工程已完成超過九成九，「紅磡至金鐘段」工程進度則為八成五，預計屯馬線全線可提前於明年第三季通車。



議員促追究港鐵責任



陳帆指，若財委會未能通過約一百億的額外撥款，沙中線工程需於今年十月停工，「啟德至紅磡段」及「紅磡至金鐘段」將通車無期，影響約三千名工友及工程人員的就業，並引伸額外支出，指將來重啟工程的費用遠比現時申請的撥款為高。



議會陣線毛孟靜批評，以上說法是「感情勒索」及「發窮惡」，威脅財委會必須撥款。陳帆否認企圖「綁架」議員，希望議會明白追加撥款的急切性，又重申在工程事故中，港鐵董事局一直被蒙在鼓裏。



此外，政府建議興建「屯門南延線」項目，由西鐵線屯門站向南延伸約二點四公里，於屯門碼頭附近設置新的屯門南站，並在屯門第十六區增設一個中途站。工程初步建造成本約為一百一十四億元，預計於二○二三年動工建造，在二○三○年竣工。



