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杜絕球迷噓國歌 足總研訂立黑名單

2020-06-06 列印
■去年港隊對巴林賽事中，有球迷噓國歌。
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　　立法會前日三讀通過《國歌條例草案》，條例下周五刊憲及正式生效。據有關條文，若有人蓄意貶損、不尊重國歌，一經定罪最高判監三年及罰款五萬元。香港足球總會主席貝鈞奇期望，新法可以杜絕部份香港球迷噓國歌的行為，足總或訂立黑名單，禁止滋事的球迷入場觀賽，呼籲球迷不要將政治帶入球賽。

　　貝鈞奇表示，本港通過《國歌法》後總算有法可依，相信可帶來一定阻嚇力，可以杜絕球迷噓國歌行為，足總會與場地保安及警方商討如何執法，或會訂立黑名單，禁止滋事的球迷入場觀賽。他稱，全球各地賽會都有類似黑名單制度，以限制屢犯不改的滋事份子。

　　貝鈞奇呼籲，球迷不要以身試法，不要將政治帶入球賽，又形容足總是受害者，每次有球迷噓國歌都會被罰款及警告，亦會影響本地球壇的聲譽。

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