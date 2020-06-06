民建聯協助食環署屍體處理隊爭取訴求，議員梁志祥指，屍體處理隊現時只屬於二級工人，即使每月有額外的特別津貼，員工的待遇仍然甚差。議員周浩鼎亦指，在現時新冠肺炎疫情下，處理隊隊員在處理屍體前並不會得知相關遺體是否感染新冠肺炎，並會增加隊員的感染風險。
食環署屍體處理隊促加薪
民建聯協助食環署屍體處理隊爭取訴求，議員梁志祥指，屍體處理隊現時只屬於二級工人，即使每月有額外的特別津貼，員工的待遇仍然甚差。議員周浩鼎亦指，在現時新冠肺炎疫情下，處理隊隊員在處理屍體前並不會得知相關遺體是否感染新冠肺炎，並會增加隊員的感染風險。
上班遭挑剔責罵 青邊鮑「孝敬」管工 東院女工行賄入獄
東區醫院一名熨衣女工，有感女管工委派給她的工作吃力不討好，又在工作間責罵她，為了討好對方，即使女管工不是生日，但仍送上生日蛋糕，其後更把總值一千一百多元的乾鱷魚肉和新鮮青邊鮑魚放在女管工的儲物櫃，但於...
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罷韓投票舉行前夕 國民黨大打政績牌
高雄市長韓國瑜罷免投票今日舉行。在投票前夕國民黨仍企圖打政績牌，黨主席江啟臣昨日更透過社交媒體facebook（fb）呼籲大家不要參與投票。中選會昨日亦指「針對罷韓已準備好灌票」等消息是假訊息及不實指...
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華盛頓特區數百軍人料撤走 前軍方將領：特朗普出兵論令人困擾
全美反警暴示威浪潮已經持續十天，繼現任國防部長埃斯珀和前任防長馬蒂斯後，再多一名前任軍方將領公開表態，反對總統特朗普出動美軍對抗暴亂。有消息指，被派到首都圈華盛頓特區的數百名現役軍人很快便會撤走。不過...
2020-06-06
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威豪閣複式戶遠眺中環
中半山乃港島傳統豪宅區，當中麥當勞道更是知名地段，不少富豪擇居於此，今次帶大家參觀的威豪閣特色放盤，面積逾2800方呎，五房雙套間隔，罕有複式設計，外連約3700方呎大花園，於城市綠洲中遠眺中環繁華景...
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恒指續漲404點 地產股表現搶鏡
近日相繼有大型新股集資，吸引資金流入，港元強勢並觸及強方兌換保證，加上人民幣顯著急彈，帶挈多隻本地重資產股「追落後」，其中華人置業（127）更飆逾六成。恒指一度急升443點，收報24770點，漲404...
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利華新星「疫」市不跌價 夏維斯新紅「仁」
新冠肺炎疫情令足球壇陷入空前的經濟危機，球員身價亦急速插水，但利華古遜堅持鋒線新星夏維斯仍至少值一億歐羅（約八億七千八百萬港元）。事實上這名進攻中場近期改任中鋒後入球效率大增，今晚勢把握德甲主場對拜仁慕尼黑的機會，以士哥領軍奏捷證明在疫市中不跌價，一於支持主勝。 （無線85、Now670、有線611、 651台、Fox+今晚9:30直播） 利華古遜一直為夏維斯叫價一億歐羅，就算肺炎疫情令全球球員的身價大幅縮水，球會仍堅持不減價。該隊行政總裁禾拉矢言：「肺炎疫情的確令轉會市場萎縮，但這不適用於像夏維斯這樣級數的球員。」事實上近日有傳皇家馬德里早前出價八千萬歐羅求購夏維斯，更提...
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夏日必讀！ 美白抗氧精選
因為經常戴口罩關係，大家對於護膚程序都疏懶了，皮膚暗啞又有色班，正好是美白產品出動的時候！今次我們搜羅四支近期受網美好評的美白精華，並將精華滴進蘋果表面進行抗氧美白測試，看看成效如何。想進一步了解的話...
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姜河那金喜愛膺百想視帝視后 玄彬孫藝珍領人氣獎 眉來眼去贏風頭
韓國第56屆百想藝術大賞昨日舉行頒獎禮，今年因應新冠肺炎疫情，台下不設現場觀眾，《愛的迫降》緋聞情侶玄彬和孫藝珍雖然失落視帝視后寶座，但兩人「拍拖」上台領取人氣獎前後的互動和「眉來眼去」，成為網民焦點...
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巴士的點評——中國還能從西方學到甚麼？
每年這一天，都會令我陷入沉思。三十一年前發生的事件，很明顯是中國發展的一大挫敗。事後回看，動盪早在一九八七年已經開始，到一九八九年才爆發而已。那幾年，以蘇聯為首的體制已危如累卵，西方的民主主義和市場經濟思想高唱入雲，影響着東歐，也影響了中國。 趙紫陽在一九八七年由總理升任總書記，想更快速推行全盤西化的經濟政策，在一九八八年就開始「闖物價關」，開放物價隨市場規律升跌，結果物價飛升，加上管得不嚴，旁枝衍生的就是嚴重貪腐的問題，最後終於在政治領域爆發。 三十一年過去，物換星移，現在看到的是完全不同的世局。特別是去年香港發生反修例事件和今年出現的新冠肺炎疫情，影響了中國和西方、特別...
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馬場浮世繪——超霸神駒來自智利
香港賽駒主要來源地是歐洲及澳紐，還有少量來自南非，從南美洲進口的馬匹寥寥無幾。近年偶有幾匹巴西自購馬來港，現役的「勇猛神駒」算是當中成績最佳一匹。 本周日沙田賽事，將有一匹來自智利的自購馬「超霸神駒」首度登場，該駒最初在祖家智利服役，上陣七次取得五冠兩亞，包括三場一級賽，其後被目前香港的馬主團體成員之一購入，並轉往美國服役，可是出賽四次未能上名，結果再運港服役。 馬場浮世繪
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