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食環署屍體處理隊促加薪

2020-06-06 列印
■政黨要求政府提高屍體處理隊待遇，吸引更多新人入行。
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　　食環署屍體處理隊在編制中屬二級工人，待遇等同掃街隊及滅蚊隊。民建聯昨日召開記者會，關注食環署屍體處理隊人手及工作安全待遇，認為屍體處理隊要到惡劣地區移走屍體，部份已腐爛發臭和滋生蛆蟲，屬厭惡工作，體力要求亦遠高於其他同級工人，要求政府提高待遇，吸引更多新人入行。

　　民建聯協助食環署屍體處理隊爭取訴求，議員梁志祥指，屍體處理隊現時只屬於二級工人，即使每月有額外的特別津貼，員工的待遇仍然甚差。議員周浩鼎亦指，在現時新冠肺炎疫情下，處理隊隊員在處理屍體前並不會得知相關遺體是否感染新冠肺炎，並會增加隊員的感染風險。

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