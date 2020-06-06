近期租用查詢急增逾兩成 WFH帶挈共享空間疫後受追捧

社交平台Twitter上月宣佈容許員工永久在家工作，令打工仔趨之若鶩。有本港科企及金融業界經歷疫情後，發現IT、人力資源等後勤工作，在家工作亦無礙效率，正打算大幅縮減辦公室面積，員工可大部份時間在家工作，或於共享工作空間辦公，做法既可視為員工福利，又可節省租用核心區寫字樓的昂貴成本。共享工作空間成為新趨勢下的受惠者，有業界最近查詢急增逾兩成。



新型肺炎疫情下，全球打工仔過去經歷不同形式的在家工作（WFH）安排，隨着疫情緩和，企業紛紛要求員工正常上班。不過，Twitter上月表示，疫情期間的措施證明在家工作可行，決定將做法恒常化。facebook隨後亦宣佈，陸續開放遙距工作職位，並預計五至十年內，將有一半職位屬遙距工作。



本港網企9GAG亦緊跟國際科企的步伐，上月宣佈遷出荃灣七千呎的總部，讓員工全面遙距辦公，其辦公室一五年花費二百萬元裝修，設有乒乓球枱及足球機，屬新派辦公室。9GAG行政總裁陳展程說，去年已有試行在家工作的打算，但有員工擔心影響溝通，令計劃擱置，近月因疫情試行後，發現對工作效率影響不大。



陳展程直言，在員工的心目中，公司斥資建立的新派辦公室，結果卻比不上毋須過多成本的在家工作安排，「相比起外國，香港的娛樂太多了，辦公室再靚也沒有外面好玩。」他其後諮詢員工對新派辦公室的想法，只有一半人讚好，但實行遙距辦公，讓員工控制自己上班時間，九成員工都認同。



八成人傾向疫後仍能每周一天WFH



嶺南大學上月有類似調查，結果逾八成受訪港人傾向疫情後，仍能每周在家工作最少一天，當中超過七成受訪者認為，在家工作能於公餘時有更多休息時間，六成四人認為可減輕工作壓力。不過，站在僱主的角度，能夠省下辦公室租金，或者才是推行在家工作的最大誘因。以9GAG為例，退租後每月節省約二十萬元的租金、電費等開支。



香港創科發展協會副會長湯浩然知悉，不少從事軟件開發及IT系統整合的公司，正積極考慮將辦公室面積減半。他認為，不少後勤文職，如人力資源部，都有條件在家工作。中原（工商舖）董事總經理潘志明認同，在家工作成效佳，驅使傳統專業服務如會計師樓加快作出決定，把會計、人事等不用見客的後勤人員分割，遷到非核心區的共用工作間辦公室，從而節省部份租金。潘志明直言，會議室佔據辦公室頗多空間，惟使用量不高，疫情後很多公司發現視像會議形式可取，有助節省辦公室面積，加上經濟下滑，企業撤離核心商業區的意欲增加。



減軟硬件開支 資源投放業務發展



御一空間創辦人兼主席陳恩德指，有金融公司原計劃租用可供一百人使用的辦公室，疫情後減少至七十人。為照顧不常駐的員工，租戶要求提供儲物櫃，以便同事存放個人物品。事實上，近月進駐共享工作間的傳統企業明顯增長。陳恩德稱，近日租用查詢較二至三月增加兩成三，有金融公司安排新項目團隊於共享工作間辦公，也有多家二三十人規模的中小企退租同區的傳統辦公室後遷入。他相信，共享工作間出租率有望再提高一兩成。



WeWork發言人亦表示，其公司遍佈各主要區域的共享工作間網絡，可讓企業員工於就近居住地點的空間工作，將團隊分佈於不同辦公空間，加上共享工作間本身已有符合社交距離的空間設計，企業變相減省清潔及軟硬件配置開支，可將資源投放於業務發展，甚至是轉型開支。



