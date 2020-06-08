﻿有小學分流回校准遲到 高小初中 天氣預測雷雨下復課

過去兩日暴雨連場，雷電交加。天文台預測，今早下大雨，間中狂風雷暴，但停課近四個月的小四至中二學生將按計劃今早復課。有小學校長不要求學生今早同一時間回校，安排不同年級分流上課，以便先做好探測體溫，防疫要求，更為重要。



天文台指，一道低壓槽正為廣東沿岸帶來雷雨，繼前日凌晨發出近三年首個黑色暴雨警告，昨日清晨先後發出黃色和紅色暴雨警告，截至昨晚六時，共錄得一萬三千五百多次雲對地閃電。



林超英：典型低壓槽天氣



前天文台台長林超英在社交網站撰文解釋，近日大雨是本港六月典型的低壓槽天氣，並指出，上世紀六六年的六‧一二雨災和七二年的六‧一八雨災，均造成嚴重山泥傾瀉和引致重大傷亡，同樣是受低壓槽影響。他稱，這段日子北京的清涼空氣南下，在香港附近遇上熱帶北上的暖濕空氣，激發強而集中的暴雨。



天文台預測今早雨勢較大，大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，氣溫介乎攝氏二十六度至三十度。預計惡劣天氣下，全港高小和初中學生將於今早復課。運輸署預料今早交通會比較繁忙，建議復課的學生應預早出門，以免延誤上學時間。署方在有需要時會加強公共交通服務。



今早料雨勢大



大角咀鮮魚行學校校長施志勁接受本報查詢時表示，今天約有一百五十名小四至小六學生重返校園，為了防疫，已指導學生和家長按不同的時間表分流回校，避免過多學生聚集校園外。若今早天氣不穩定，校方會彈性處理學生遲到；如今日出現紅色或黑色暴雨警告，校舍會保持開放，照顧回來的學生。



施校長提到，校方在疫情下實施多項防疫措施，學生除回校前須在網上遞交健康申報表外，進入校園門前亦要接受體溫檢測，再用搓手液清潔雙手，然後才返回課室。