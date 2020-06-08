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中國抗疫白皮書 促外國公正對待

2020-06-08 列印
　　國務院新聞辦公室發佈《抗擊新冠肺炎疫情的中國行動》白皮書，表示中國是病毒受害國，也是全球抗疫貢獻國，應該得到公正對待而不是責難。外交部副部長馬朝旭稱，經過這場疫情，中國同世界絕大多數國家的關係非但沒有受到消極影響，反而得到了進一步的鞏固和改善，形容是「患難見真情」。

　　白皮書強調，中國在疫情初期，就向國際社會發出清晰而明確的訊息，但個別國家無視耽誤疫情應對，卻反稱被中國延誤，質疑是「欲加之罪，何患無辭」。白皮書說，無端指責中國隱瞞疫情訊息和死亡病例數據，是對中國人民、疫情中的逝者、中國醫護的極不尊重，中國對此堅決反對。病毒溯源是科學問題，需要科學及醫學專家研究，基於事實及證據得出科學結論，通過轉嫁責任掩蓋自身問題是既不負責任也不道德，中國絕對不接受任何濫訴及索償要求。

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