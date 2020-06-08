多方面助飲食業抗疫 中電送殺菌劑予過萬食肆

本港疫情放緩，對食肆的限制措施逐漸放寬。為進一步增加食客信心，中電將向供電範圍內約一萬二千間食肆派發長效智能殺菌噴霧，協助加強清潔防疫。有茶餐廳老闆表示歡迎，又指過去數星期港人外出增加，期望加強清潔消毒店舖，有助吸客。



新型冠狀病毒疫情逐漸緩和，過去幾個周末，在家抗疫已久的市民都趁機外出。旺角、尖沙咀等地區，部分餐廳甚至出現人龍。飲食業界盼可逐步走過寒冬，防疫措施不敢鬆懈。中電日前宣佈向供電範圍約一萬二千間食肆免費派發共八萬樽長效智能殺菌噴霧，每所大型食肆可獲發十樽噴霧、小型食肆獲發五樽，噴一次殺菌效能可維持一個月。







食肆歡迎 冀有助減低成本增加信心



位於深水埗的劉森記麵家率先試用了噴霧。這款由香港科技大學研發的天然強效殺菌劑，已獲世界多個檢測單位測試認證，可消滅病毒、細菌和真菌達99.9%。負責人劉太表示，雖然近兩星期人流已明顯改善，但由於對食肆的限制未完全解除，生意預料要一段時間才真正復甦。「我們不敢鬆懈，每天都會清潔多次，殺菌劑對我們小店始終是成本，中電送贈消毒噴霧當然好，噴一次效用耐，又可減輕清潔工友的工作。」



有食客表示，已經在家鬱悶了幾個月，現時會外出用餐，但會選擇較衞生的餐廳。「我煮飯已經不斷重覆菜式，現在觀察餐廳的衞生程度，始終不會輕視疫情。」



領取消毒噴霧的方法簡單，食肆只需攜同蓋上食肆印章的信件，前往位於深水埗或元朗的客戶服務中心領取噴霧。中電又會透過六個主要餐飲業商會，包括香港飲食業聯合總會、現代管理（飲食）專業協會、香港餐飲聯業協會、香港餐務管理協會、稻苗學會，以及香港日本食品及料理業協會，向其會員派發消毒噴霧，以減省餐廳的人手負擔。



派飲食券 達致雙贏



為鼓勵市民陸續恢復社交及幫助有需人士，中電早前已撥款二千萬元，於一至四月推出「齊飲齊食齊加油」計劃，經社福機構向十萬個有需要家庭每戶派發二百元餐飲券。中電再於本月底向享有長者電費優惠的四萬位客戶，每戶派發一百元的餐飲券，可在九龍、新界及離島地區的五百多間食肆使用。中華電力總裁蔣東強先生表示：「新型冠狀病毒似乎將會與我們共存一段時間。在保持個人衞生繼續抗疫的同時，市面活動陸續恢復，我們希望透過支援食肆進行消毒，提高市民大眾外出用膳的信心，也希望送贈餐飲券予弱勢長者，讓大家一起為振興經濟出一分力。」多個主要餐飲業商會都表示支持，又預計透過多管齊下的方法，生意才有望逐步回復正常。







流動應用程式 助管理電力賬戶



市民早前為抗疫多留在家，減少社交接觸，使更多人採用網上服務。有見及此，中電亦適時更新了其手機應用程式，方便客戶管理電力賬戶。







簡易程序 集多功能於一身



經疫情一役，不少市民都嘗試上網或用手機應用程式網上購物、外賣訂餐等。中電更新版的手機應用程式，簡化了登入程序，客戶只需輸入電話號碼及確認碼，又或者透過社交媒體賬戶就可登入，不用再輸入賬戶號碼。另一項新功能，可讓客戶同時管理幾個電力賬戶，並設有用電量及賬單提示。客戶王先生表示：「我可以一次過查閱及繳交自己及父母的電費，對家居用電量更了解，從而提醒家人慳電。」



除此之外，了解到早前市民對外送食材的需求，中電還與提供網購食材的社企合作，客戶向社企訂購新鮮食材可賺取中電「智能積賞」積分，用以透過手機應用程式購物，還可參考城中名廚的烹飪示範短片。王先生說：「太太從網上購買食材，參考名廚示範，在家抗疫這段日子廚藝精進了不少。」







助中小企 紓緩經營壓力



新型冠狀病毒疫情令社交及經濟活動停頓多時，餐飲、零售及酒店業中小企生意受到重創，他們的流動資金相對有限，或多或少面對周轉困難。政府及一些企業，紛紛推出各項措施，期望幫助中小企走出困境。



租金、員工薪酬等各項開支往往令資金緊絀的中小企百上加斤。中電於五月推出延繳電費計劃，讓從事餐飲業、零售業及酒店業的中小企客戶，申請將五月及六月要繳付的電費，延期兩個月至七月及八月繳交，以紓緩經營壓力。另外，中電為有融資需要並參加了政府的中小企融資擔保計劃的客戶，提供銀行的優惠資訊。



協助中小企提升能源效益亦有助減輕其營運開支，中電節能設備升級計劃資助中小企更換或添置節能設備，包括LED 燈膽和光管，以及一級能源標籤冷氣機，最高資助金額為一萬元。商場、屋苑及工商業樓宇則可申請中電綠適樓宇基金，更換樓宇的空調及照明系統、進行重新校驗項目和安裝智能設備，資助金額最高可達五十萬元。



