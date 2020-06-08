滙控主席憂英禁華為將致中國報復

近日一位從事賽馬行業的記者朋友因急病離世，雖然與他只是萍水相逢，聽到悲傷的消息，我深表哀悼。又數年前，一位朝見口晚見面的同事也因積勞成疾而突然病倒。 「年紀愈大，愈要小心身體」這句叮囑悄悄地在我的腦海游走，遲遲的揮之不去。 其實每個行業都要有不同程度的付出。近年愈來愈多較為年輕朋友有意加入賽馬圈，然而他們在應徵之前應該問問自己:「我能夠應付這些工作量嗎？」 賽馬業有不同的崗位，就以傳播媒體來說，工種包括到馬場觀操、計時、與騎練進行訪問、報道馬場動態、拍攝、撰寫稿件及留意海外賽馬新聞等，一些朋友為了生計由朝忙到晚，廢寢忘餐可說在所難免，久而久之身體也容...

2020-06-08