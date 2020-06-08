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滙控主席憂英禁華為將致中國報復

2020-06-08 列印
■杜嘉祺擔心若英國禁止華為參與其5G網絡建設，將會進一步加劇中英之間的緊張關係。
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　　全國人大通過制定「港區國安法」，滙豐銀行亞太區行政總裁王冬勝早前因表態支持立法，遭英國政界猛烈抨擊。有英國傳媒報道，滙控主席杜嘉祺曾向英國政府表示，擔心若英國完全禁止中國電信商華為參與其5G網絡建設，將會進一步加劇中英之間的緊張關係。

　　英國《每日電訊報》引述消息稱，滙控主席杜嘉祺曾向英國首相約翰遜代表傳遞信息，指若英國政府完全禁止華為參與英國5G網絡建設，擔心該行或會遭到中國政府報復。惟報道沒有指出實際的報復行動會是甚麼。據悉，杜嘉祺最近數星期一直與英國政府商討有關華為的事宜。

　　英國在一月份把華為列為「高風險供應商」，把其參與5G網絡建設的限制降至百分之三十五，並禁止其參與核心系統建設。不過，有消息指英國政府有意改變主意，目標要在二○二三年「歸零」，即完全排除華為建設5G網絡。

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