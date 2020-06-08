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英准BNO延居留 葉劉抨違《中英聯合聲明》

2020-06-08 列印
■葉劉指英國如容許持BNO港人獲得居英權，中國可在聯合國控告英國。
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　　前保安局局長、行政會議成員葉劉淑儀指，英方早前指計劃延長香港BNO的居留期，措施仍未有細節，但如只能旅遊不可工作，並無作用。

　　她形容，除非英國大幅修改入境規例，例如降低就業及技能等要求，否則港人在當地很難生活，且要留英滿六年才可取得居英權，期間要交英國稅項，同時無法享受當地福利。

　　葉劉批評，英國如容許持有BNO的港人獲得居英權，實際上違反《中英聯合聲明》的備忘錄，屆時中國可在聯合國控告英國，而香港亦可反制，例如取消豁免英國護照旅遊簽證。

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