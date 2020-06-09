﻿年息十厘優惠 抽獎送現金 登記派錢一萬 銀行爆搶客戰

全城關注政府派一萬元的安排，終於出籠，最快落袋的方法，是本月二十一日起經各大銀行網站或電子銀行登記申請，最快七月八日收錢。各銀行亦趁政府派錢乘機搶客，滙豐給綜合理財新客戶享有首兩個月港元儲蓄十厘年利率的優惠，而恒生向電子銀行的新客戶獎賞一百元，渣打、工銀亞洲等搞大抽獎，各送出一萬元獎金。一場銀行搶客戰正式開打。



財政司司長陳茂波宣佈，本月二十一日早上七時起，年滿十八歲以上的永久居民，可以經二十一間銀行網站或以電子銀行登記，款項會直接存入戶口。經銀行網頁登記，需填寫身份證頭四個字和戶口號碼，銀行會以原有客戶資料確認。經電子銀行登記不用提交資料，回答簡單問題即完成手續。在本月內經銀行的電子登記，一萬元會於七月八日陸續存入帳戶，如果七月內登記，則登記後約一星期收錢。



6‧21網上申請 7‧8起過戶



市民亦可作書面登記，表格由網上下載，或到銀行分行、郵局、社署辦事處及公共屋邨辦事處等地索取，其後按年齡分三批登記，六十五歲或以上長者優先，並可選擇收支票或自動轉帳到戶口。市民填妥表格後可交回銀行分行，或寄到郵政信箱182020，預計下月二十日起收錢。全港約一千間銀行分行，以及約一百二十間郵政局，在二十一日會由上午九時至下午五時開放。登記期至明年十二月三十一日。



行政費用方面，港府初步估算不超過五億元，較早前預計的十億元少，最終數字須視乎多少市民使用電子登記。陳茂波稱，與私隱專員公署、律政司商量後，政府系統將保存市民登記的資料，日後若再給市民派發物品，可重新使用。



書面郵寄交表 可選收票或轉帳



政府經銀行派錢，各銀行出盡法寶吸新客開戶口，至少六家銀行推出優惠吸新客。滙豐公佈，新客戶下月三十一日或之前透過滙豐香港流動理財應用程式開立個人綜合理財戶口，可享首兩個月港幣儲蓄存款十厘優惠年利率，存款額上限為五萬港元。恒生表示，個人電子銀行新客戶可獲一百元信用卡獎賞，登記個人電子銀行及電子單據服務，可獲五十元信用卡獎賞。渣打則公佈大抽獎，新客戶在八月十五日前登記並成功收款後，有機會贏取額外一萬元獎金。



工銀亞洲稱，新舊客戶透過手機銀行或個人網上銀行帳戶登記及領取一萬元，可獲五十元現金。如客戶推薦一位新客戶，可額外獲贈五十元禮券或參加抽獎活動，贏取最高一萬元現金回贈。大新銀行亦推出首一千名電子登記可獲現金獎賞二十元，並自動參加終極大抽獎，最高可贏取一萬元。唯一一家參與派錢計劃的虛擬銀行「眾安銀行」，已率先推出優惠，透過該行領一萬元，最多獲一千元現金回贈。







