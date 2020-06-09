黃雨兩句鐘 村屋又被淹 赤鱲角出現水龍捲

本港受到不穩定天氣影響，昨早黃雨警告信號期間，天文台接獲赤鱲角機場對開海面有水龍捲報告，持續數分鐘，幸未有造成傷亡。大雨期間，大埔及荃灣的雨勢最大，天文台錄得雨量超過一百毫米。大埔魚角村有村屋被夾雜黃泥雨水從山坡湧入屋，幸無人受困及受傷。



受到一道低壓槽影響，天文台過去一連三天發出黑雨、紅雨及黃雨暴雨警告信號。天氣不穩定，天文台昨早八時五十五發出黃色暴雨警告，掛了兩個多小時後至早上十一時十五分取消。



大埔荃灣雨勢最大



天文台科學主任莊民諾表示，昨早約十時收到赤鱲角機場對開海面有水龍捲報告，此氣象現象維持數分鐘。有網民更將拍得水龍捲片段上載互聯網。莊解釋，昨日受低壓槽影響，天氣不穩定，有猛烈狂風雷暴，有利水龍捲形成。但水龍捲在港並不罕見，每逢五至九月時都有機會出現，對上一次香港出現水龍捲為二○一八年八月二十九日，發生在深井汀九橋對開海面。同年六月更罕有地出現三次，分別兩次在長洲及一次在果洲群島海面。



黃雨期間，本港大部份地區錄得約三十毫米雨量，其中大埔及荃灣的雨勢最大，錄得超過一百毫米雨量，天文台一度警告可能出現嚴重水浸。大埔區昨早有多處地點發生水浸，其魚角村有村屋背後的斜坡，雨勢最大時有大量雨水夾着沙泥如瀑布般沖下，並由排水道湧入浴室，水深一度過腳眼，居民狼狽清水。赤泥坪村水浸約一米，有村民要救援人員救至安全地點。



天文台網頁顯示，水龍捲是一條快速旋轉、夾雜着水滴的雲柱，由對流雲的底部連接着水面。水龍捲的風速一般較陸地上的龍捲風為低。水龍捲可分為兩大類，其一是通常和猛烈雷暴相關，它們會伴隨着惡劣天氣如大風及冰雹，在雷暴內由上至下發展，在起初階段會先出現漏斗雲，之後逐漸延伸至地面或海面。另一類是在相對良好的天氣下發生，和雷暴沒有直接關係。這類水龍捲通常發生在快速發展的濃積雲底下。漩渦先在海面上開始發展，然後逐漸向上伸展，當漏斗形成時，水龍捲便形成。



