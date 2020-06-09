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國家推動海南自貿港 發改委：瓊港雙方互補

2020-06-09 列印
■海南自由貿易港，目標在二○二五年前首階段完成。圖為海南自由貿易港重點園區掛牌儀式現場。
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　　國務院推出多項自由便利措施，推動建設海南自由貿易港，目標在二○二五年前首階段完成。被問及海南自貿港會否取代香港部份功能，國家發展改革委副主任林念修回應指，海南島集中發展旅遊、現代服務業及高新金融產業，與香港的重點發展產業及定位不同，認為雙方互補大於競爭，不會令香港受到衝擊。

　　林念修指，香港仍然是重要的國際金融中心及航運貿易中心，會繼續在「一國兩制」下保持繁榮及穩定，海南未來會加強與大灣區聯繫發展，亦要學習香港、新加坡等高水平自貿港的政策及制度，亦要探索連繫國際經貿規則，以及具競爭力的制度，會強調海南的貿易投資便利和地理位置特點。

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