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袁國勇：六成七新冠患者有嗅覺障礙

2020-06-09 列印
　　本港連續第四日沒有新增本地新冠肺炎感染個案，昨天只新增一宗由巴基斯坦輸入個案，累計至一千一百○七人確診。港大微生物學系講座教授袁國勇及其團隊研究十八名確診者，發現有六成七患者出現嗅覺障礙病徵，患者恢復需時不一。此外，內地新冠肺炎治療性抗體進入臨牀實驗。

　　中國國家衞健委通報，內地前日（七日）新增四宗輸入病例，當中三宗來自四川，一宗來自上海。中國科學院微生物研究所研製的新冠病毒全人源單複製抗體，上周五（五日）獲得國家藥品監督管理局正式批准，並進入一期臨牀試驗階段。首個受試者給藥，前日上午在上海完成。

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