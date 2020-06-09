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美股中段升243點

2020-06-09 列印
　　美國股市本周首個交易日杜指早段向好，中段報二七三五四點，升二百四十三點；納指則報九八三六點，升二十二點。滙控美國預託證券價格見四十一點二三港元，升零點二三港元；騰訊則見四百二十八點○四港元，跌一點九六港元。紐約期金報每盎司一千六百九十五點八美元，升十二點八美元；紐約期油則報每桶三十八點一美元，跌一點四五美元。
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