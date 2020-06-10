﻿八旬婦痛失2000萬 電騙情騙 趁疫密密呃 首季掠水近2.2億

疫情下，市民在家避疫，反而成為電騙集團的目標。今年首四個月疫情期間，電話騙案及網上情緣騙案合共六百一十五宗，比去年同期多一點六倍，受害人共被騙去二億多元，其中一名年逾八旬退休女長者近期被呃去二千萬元。為了進一步讓市民提高防騙意識，警方五大總區今日開始展開為期一周的反電騙宣傳。



警方最新的統計數字顯示，二○一九年首四個月的電話騙案為一百六十五宗，受害人一共被騙去三千九百三十萬元；至今年首四個月，電話騙案數字勁升至三百四十八宗，受害人共被騙去一億三千七百五十多萬元，較去年同期上升近兩倍半。



網上情緣騙案亦十分猖獗。去年首四個月共有一百七十三宗，受害人被呃走六千三百八十萬元；至今年同期網上情騙案共有二百六十七宗，涉款八千一百五十萬元。案件升幅較去年同期升逾五成四，被騙去款項則上升逾兩成七。



網上情騙急升逾54%



警方稱，電話騙案以冒充官員為多，騙徒會訛稱事主在內地觸犯刑事案件，要求將保證金存入網上銀行，然後向事主套取戶口密碼，再將錢全部提走。其中一宗發生於上月，一名居住淺水灣區的八十多歲退休婦人，遇上電話騙徒，損失二千萬元。



至於網上情緣騙案，騙徒訛稱為工程師、醫生、軍人、飛機師等專業人士，透過facebook或IG認識受害人，攀談一段時間後，獲得事主信任，然後藉詞需要款項處理急事，獲過戶金錢後便去如黃鶴，受害人金錢和感情雙失。警方發現，網上情緣案的受騙者，八成六為女性，年齡介乎十七至八十五歲。



警本周宣傳防騙



警方指出，行騙團體手法層出不窮，警方防騙宣傳策略須與時並進。因此，警察公共關係科設計了防騙吉祥物「提子」，提醒公眾將防騙訊息帶給身邊人。警方今日起一個星期內，派員帶同吉祥物「提子」分批到銀行、找換店及屋苑附近，向巿民特別是老人家派發防騙卡，預計派發防騙卡是數以萬計，提醒大家勿墮下騙徒電話陷阱。同時亦會在警察facebook專頁作宣傳，呼籲巿民，遇到可疑來電，真的要「停一停，諗一諗」。