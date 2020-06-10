﻿港府273億拯救國泰﻿﻿保航空樞紐﻿無意長期持有

疫情打擊全球航空業，新加坡、德國等政府紛紛出手拯救國內的航空公司。港府昨天公佈拯救國泰航空的方案，動用土地基金二百七十三億元，近七成購入國泰航空的優先股，餘下七十八億元為過渡性貸款，支持國泰營運，以保持香港作為國際航空樞紐的地位。國泰同時供股，整個資本重組總額為三百九十億元。有學者認為，國泰因市場失效而須港府打救，此舉既保障各個產業鏈得以運作，亦有助維繫本港的經濟。



疫情爆發，各地實施封鎖措施，國泰客運力暴跌九成七。國泰昨日宣佈資本重組計劃前，國泰、太古和國航早上一度停牌。計劃規模達三百九十億元，當中政府承擔二百九十二點五億元融資，由財政司全資擁有的有限公司Aviation 2020，購入一百九十五億元優先股，以及總行使價約十九點五億元的認股權證，同時提供七十八億元過渡貸款。



購195億優先股 貸款78億



另外，國泰會以每股四點六八元供股，即昨日停牌前折讓四成七，供股股份二十五億股，集資一百一十七億元，預料整個資本重組計劃可支撐國泰營運約十三個月。若政府行使所有認股權證及完成供股後，最大股東太古的持股比例，會由百分之四十五下降至百分之四十二點二六，而政府就會佔國泰百分之六點零八股權。政府亦會任命兩名觀察員出席董事局會議。



財政司司長陳茂波在記者會上解釋政府投資國泰的計劃，他多番強調目的只為保持香港國際航空樞紐地位，「無意入主國泰，無意長期持有股權。」



大股東按比例供股注117億



他指國泰是本港最大的航空集團，市場佔有率高，又貢獻本港生產總值約百分之四點九，加上正興建第三條跑道，可創造十二萬三千個職位，對香港在區內的競爭力非常重要。他說，航空樞紐地位非一日建成，當中涉及航權問題，投資及入場門檻高，相信入股國泰後，可為政府帶來回報。



浸大財務及決策學系副教授麥萃才認同政府的說法。他指疫情下，無人跨境出遊，導致市場失效，若國泰未能持續經營，會出現一連串系統性風險，包括影響物流、貿易和餐飲等多個依賴外國貨品的產業，屆時本港經濟必受挫傷，故政府與國泰之間的協議合理。



曾在國泰航空任職飛機師的立法會議員譚文豪，質疑政府以財政司司長轄下基金注資，是繞過立法會，議員及公眾無法監察，擔心先例一開，政府可能要資助很多私人企業的營運。



