問責官員行會成員 未來一年凍薪

問責官員早前自動減薪後，特首林鄭月娥昨天說，所有政治委任官員，包括特首、司局長、副局長及政治助理，未來一年凍薪，行政會議成員亦同意十月起凍薪。



她指出，按調薪機制，問責官員在七月一日應可加薪百分之二，但決定全部凍薪。林鄭又說，她本人和各司局長從早前已減薪，是在此標準上再減薪，政府亦無意裁減公務員，也不會推行自願離職計劃。另外，行政會議非官守議員同意十月起凍薪，亦不會有通脹調整。



