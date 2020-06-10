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美股中段跌267點

2020-06-10 列印
　　美國周二股市杜指早段一度跌逾四百點，中段報二七三○四點，跌二百六十七點；納指則報九九四二點，跌十七點。滙控美國預託證券價格見三十九點九一港元，跌零點四四港元；騰訊則見四百三十一點○六港元，跌二點七四港元。紐約期金報每盎司一千七百二十三點三美元，升十八點二美元；紐約期油則報每桶三十八美元，跌零點一九美元。
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